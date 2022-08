Donald Tusk spotkał się ws. skażenia Odry z samorządowcami. "Kryzys trwa 18 dni i prawie tyle dni rząd zwlekał z działaniem"

W dyskusji o sytuacji na rzece wziął udział również Donald Tusk. Lider Platformy skrytykował rządzących za opieszałą reakcję na informacje o skażeniu. - Kryzys trwa od 18 dni. Zwłoka jeśli chodzi o podejmowanie działań przez władze również trwa blisko 18 dni. My nie zastąpimy rządu, ale będziemy się wspólnie informować i zastanawiać, co rząd powinien zrobić i co my powinniśmy zrobić, niezależnie od rządu - mówił Tusk.