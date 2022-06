Jarosław Kaczyński nie jest już wicepremierem. Opuścił rząd

– Nie jestem już w rządzie; premier Mateusz Morawiecki oraz – z tego co wiem – prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację – cytuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskego Polska Agencja Prasowa. Informacje podała we wtorek rano.

Jarosław Kaczyński był wicepremierem, szefem Komitetu ds. bezpieczeństwa. Dodał, że teraz tekę wicepremiera przejmie Mariusz Błaszczak, szef MON.

O rezygnacji Kaczyńskiego mówiło się od dawna. On sam to zapowiadał, ale tłumaczył, że zanim do tego dojdzie musi dokończyć w rządzie kilka projektów.

Szef PiS pytany o ocenę swojej obecności w rządzie powiedział, że udało mu się wykonać plan, który sobie zakładał. – Choć nie będę ukrywał, że w tym planie nie było wojny, choć był on przygotowywany na ewentualność wojny. Sądzę, że w tym czasie zapadły te najważniejsze decyzje odnoszące się do tego, by Polska uniknęła bardzo trudnego losu. Chcemy się na tyle zbroić, aby ewentualny atak na nasz kraj był całkowicie nieracjonalnym przedsięwzięciem – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS wiele razy podkreślał, że chce się skupić na kierowaniu partią. Podobnie mówi także teraz: – Postanowiłem, że muszę się skoncentrować na tym, co jest dla przyszłości Polski najważniejsze. To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wicepremiera 6 października 2020 r.