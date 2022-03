Już ponad milion osób uciekło z Ukrainy. Ochotnicy z 52 krajów chcą walczyć na wojnie

– Dzisiaj tj. 06.03 o godz. 20.00 liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski przekroczyła jeden milion – czytamy w niedzielnym poście Straży Granicznej na Facebooku.

Również w niedzielę Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, poinformował, że liczba zgłoszeń do Legionu Międzynarodowego wzrosła do niemal 20 tys.

– Rozpatrywane są wnioski od tych ochotników. Mobilizacja wolnych ludzi świata jest po prostu imponująca. Dziś jadą do nas doświadczeni weterani i ochotnicy z 52 krajów świata. To jest ich pragnienie – nie zatrudniliśmy ich, nie motywujemy ich w żaden sposób. To jest ich chęć walki po stronie dobra. Nie jestem upoważniony, by ujawniać dokładną liczbę obcokrajowców, którzy już bronią Ukrainy z bronią w ręku. Ale łączna liczba wniosków zbliża się do 20 tys. – mówił polityk, cytowany przez portal RBK.

W sobotę powstała nawet specjalna strona internetowa – fightforua.org – dla tych, którzy chcą walczyć po stronie ukraińskiej przeciwko Rosji. Znajdziemy tam informacje, rozpisane w siedmiu krokach, co należy zrobić, aby się przyłączyć.