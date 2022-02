Kary za Turów mają zostać potrącone z unijnych funduszy dla Polski. Już za 10 dni

- Mówili, że nie oddadzą ani jednego guzika, a tymczasem Komisja sobie ten guzik po prostu weźmie, to tylko początek. Wszystko dlatego, że się zachowywali arogancko i nieprofesjonalnie wobec Czechów. Płacą więcej Czechom i płacą jeszcze kary – podsumował Radosław Sikorski, europoseł PO.



Z decyzją Komisji nie zgadzają się politycy PiS-u. - To jest zupełnie skandaliczna interpretacja prawa, bo skoro efektem porozumienia z Czechami i jego rezultatem jest wycofanie skargo przez Czechy, to skutkuje umorzeniem postępowania, a to wywołuje skutku postanowień zabezpieczających. Skoro nie ma postępowania, to nie ma nałożonych kar. Polska będzie się broniła i na taką interpretację prawa powoływała – powiedział Marek Ast z PiS.