Lech Kaczyński na banknocie. Gdzie można taki kupić?

To sposób NBP na świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bank właśnie wyemitował nowe monety kolekcjonerskie „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Daszyński”. Srebrna jest o ii) – srebrną o nominale 10 zł a złota o nominale 100 złotych.a rewersie srebrnej i złotej monety został umieszczony wizerunek Ignacego Daszyńskiego.

– Srebrna moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 11 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 170 zł brutto. Nakład złotej monety wyniesie do 1200 sztuk, a cena – 2200 zł brutto – informuje NBP, bo w jego oddziałach można kupić numizmaty.

Bank jednocześnie informuje: – Kolejna emisja jest zaplanowana na 9 listopada 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank wprowadzi do obiegu banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł oraz złotą monetę o nominale 500 zł – „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem”.

Będzie dostępny w jednostkach NBP. Już teraz na aukcjach internetowych kolekcjonerzy oferują go w sprzedaży. Za banknot z Lechem Kaczyńskim chcą ok. 200 złotych. Cena 500-złotowej monety sięga ponad 10 tys. złotych.