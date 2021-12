"M jak Miłość", Talibowie i Mata. Tego Polacy szukali w internecie w 2021 roku

Nie do końca jest to pytanie otwarte, bo dzięki wyszukiwarce internetowej można się dowiedzieć, że fani serialu byli bardzo rozgoryczeni, gdy w połowie listopada nie pokazano odcinka ich ulubionego serialu. TVP w tym czasie wyemitowała mecz Polska – Węgry. Jak duże to było rozczarowanie? Wydaje się, że całkiem spore, bo fraza „Dlaczego nie ma ‘Ma jak Miłość” jest wśród najczęściej wyszukiwanych haseł Google w 2021 r.

Firma właśnie przedstawiła pełny raport za mijający rok. Z tych danych wynika, że globalnie interesowaliśmy się piłkarskimi mistrzostwami europy. Hasło „Euro 2020” znalazło się na pierwszym miejscu polskiego zestawienia Google. W ujęciu światowym ta fraza jest dopiero na piątej pozycji.

Szukaliśmy także informacji o Afganistanie, lodach Ekipy i raperze Macie. Duże zainteresowanie nadal budził koronawirus, ale internauci poszukiwali także wiadomości i spisie powszechnym, szczepieniach, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz na akcji „Media bez wyboru”. Wśród „googlowanych” bardzo popularny był duński piłkarz Christian i trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, Paulo Sousa. Królowały także memy z Pawłem Kukizem oraz pytaniu kto to Talibowie?