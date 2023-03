Człowiek jest pełen plastiku. To nie są żarty

Tatuaż - w których miejscach boli najbardziej

To zupełnie naturalne, że przed wykonaniem tatuażu masz pewne wątpliwości - zwłaszcza, jeśli studio tatuażu odwiedzisz po raz pierwszy. Z pewnością jednych z najczęściej zadawanych samemu sobie przez Ciebie pytań jest pytanie o to, jak bardzo boli wykonanie tatuażu. Odpowiedź brzmi: w dużej mierze zależy to od tego, w którym miejscu zamierzasz go wykonać. Dziś zaprezentujemy kilka miejsc, w których wykonanie tatuażu boli najbardziej.