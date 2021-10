Nie żyje Colin Powell, były sekretarz stanu USA

Jedyna taka okazja w Polsce. Tancerze Piny Bausch pokażą w Lublinie „Kontakthof”

Zapowiadani dwa lata temu tancerze Piny Bausch w listopadzie przyjadą do Lublina! I tylko do nas, to jedyny występ w tej części Europy. Przywożą „Kontakthof”, którego nigdy nie pokazywali w Polsce.