Obniżka cen paliw, dopłaty do rachunków za prąd. Tak rząd chce walczyć z drożyzną

– Polski rząd działa z myślą o obywatelach, aby złagodzić, zamortyzować i zbuforować wzrost inflacji, robimy, co w naszych rękach, w naszej mocy, aby przejść przez ten trudny okres najbliższych miesięcy i kwartałów – powiedział w czwartek premier.

Stało się to podczas ogłaszania zapowiadanej od dawna strategii walki z drożyzną. Politycy o takich działaniach zaczęli mówić, gdy inflacja rosła do niebezpiecznego poziomu. Według najnowszych danych wyniosła 6,8 proc., a analitycy spodziewają się, że wkrótce osiągnie poziom 9-10 procent.

– Obszar ten obejmuje trzy zasadnicze miejsca, które bolą Polaków i uderzają w portfele: ceny paliw, ceny energii, ceny żywności - powiedział premier o tarczy antyinflacyjnej.

Jest to:

Od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zna paliwa ostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Ma to – jak mówił premier – zaowocować spadkiem cen na stacjach o 20-30 groszy z litr w ciągu najbliższych tygodni.

Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Od stycznia do marca 2022 VAT na gaz zostanie obniżony z 23 proc. do 8 proc.

Od stycznia do marca 2022 r. VAT na energię elektryczną będzie obniżony z 23 proc. na 5 proc.

Zostanie wprowadzony dodatek osłonowy, czyli pieniądze dla najuboższych rodzin o dochodach do 2,1 tys. zł miesięcznie. Ma to być:

400 zł rocznie dla gospodarstw 1-osobowych.

600 zł w przypadku rodzin, w których jest od 2 do 3 osób.

850 zł dla rodzin 4 lub 5-osobowych.

1150 zł dla rodzin, w których jest sześć i więcej osób.

Pieniądze mają być wypłacane w dwóch ratach, a jak mówił Morawiecki skorzysta z tego 5,2 mln rodzin.

Jako że unijne zasady nie pozwalają na obniżenie VAT-u do zera, to rząd wybranym przedsiębiorcom zaoferuje rekompensaty. Chce na to przeznaczyć 2,1 mld złotych. Będzie to dotyczyło takich produktów: