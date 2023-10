Okulistyka lwowsko-lubelska zatoczyła piękne koło

- Z wielką radością przyjąłem zawiadomienie że Senat Uniwersytetu Medycznego we Lwowie w zasadzie jednogłośnie podjął uchwałę o nadaniu mi tytułu doktora honoris causa tej uczelni. Tym faktem się kieruję, że pan prof. Krwawicz, twórca lubelskiej okulistyki studiował we Lwowie i rozpoczął karierę w okulistyce też w tym mieście. Przyjechał do Lublina ze Lwowa. Więc historia lubelsko-lwowskich relacji zatoczyła w jakiś sposób koło, ponieważ to przywiózł wiedzę z ośrodka lwowskiego, gdzie okulistyka przed wojną na bardzo wysokim poziomie w skali Europy. I można powiedzieć, że ten pierwiastek lwowski rozwinął się tu, w Lublinie. A teraz ja starałem się oddać to lwowskim okulistom. Dlatego to wyróżnienie napawa mnie wielką dumą – mówi prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 i prorektor ds. umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji UM w Lublinie.

Ze Lwowem łączy go wieloletnia współpraca, trwająca grubo ponad dekadę.

- Najpierw współpracowałem na poziomie czysto naukowym, akademickim, brałem udział w spotkaniach ukraińsko-polsko-niemieckich, w wyjazdach do Lwowa na Uniwersytet Medyczny, potem pracowałem i pracuję nadal w redakcji czasopisma naukowego wydawanego przez UM we Lwowie i również od lat, zarówno w Szwajcarii, jak i w Lublinie kształciłem lwowskich i ukraińskich okulistów w zakresie chirurgii oka. Wykształciłem też wielu chirurgów okulistów ukraińskich pracując w Lugano w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki, a także organizując kursy w Lublinie z zakresu okulistyki. Wielokrotnie ukraińscy okuliści odwiedzali nas na zjazdach w Warszawie i w Lublinie. A więc te więzy są silne. Oddzielnym rozdziałem jest też pomoc pacjentom z Ukrainy, ofiarom wojny z Rosją. Lwowscy okuliści zwrócili się do mnie tuż po wybuchu wojny o pomoc. Wielokrotnie pomagaliśmy im w Lublinie i do dziś pomagamy zarówno dzieciom, jak i dorosłym – dodaje prof. Rejdak.

Lubelscy okuliści leczą również osoby z przewlekłymi schorzeniami. Oddzielnym rozdziałem jest praca w zakresie telememedycyny, realizacja grantów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, z lwowską okulistyką reprezentowaną przez zespół Nataliji Preis, która współpracuje z zespołem prof. Rejdaka przy pomocy kamer otrzymanych z Lublina. - Złożyliśmy właśnie wniosek o duży grant do agencji Inter Reg, który jest skierowany na współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Lwowie w wielu dziedzinach medycyny: chirurgii plastycznej, anestezjologii, dermatologii, i okulistyce.

Przypomnijmy, że prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak oprócz funkcji Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji UM w Lublinie, jest także dyrektorem medycznego oddziału Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki w Lublinie, działającej przy UM. Jest również prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

W pracy klinicznej i badawczej prof. R. Rejdak specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. Przeprowadził ponad 35 000 operacji.