Plaster rozgrzewający znika z rynku. Był lekiem, a funkcjonował jako kosmetyk

Chodzi o produkt „Plaster tygrysi z kotkiem”, który do tej pory był sprzedawany jako kosmetyk. Według GIF, produkt spełnia wszystkie kryteria, aby definiować go jako lek.

- W jego skład wchodzą między innymi takie substancje jak kamfora, kapsaicyna, mentol. Ponadto produkt ten spełnia również kryteria definicyjne produktu leczniczego w zakresie sposobu prezentacji. Prezentacje ofert produktu na stronach internetowych w jego opisie zawierają wskazania przypisane produktom leczniczym – czytamy w komunikacie GIF.

Plaster powinien być więc legalnie sprzedawany na terenie kraju jako lek. Zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym, produkt spełniając wszelkie kryteria do nazwania go lekiem, może powodować np. działania niepożądane i nie może funkcjonować na rynku jako kosmetyk. Mimo, że plaster tygrysi jako produkt leczniczy nie był jednak dopuszczony do obrotu to już z innym nazewnictwem był oferowany w sprzedaży ogólnodostępnej.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu towaru z rynku.