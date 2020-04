Płonęły lasy koło Czarnobyla. Czy jest się czego bać? Państwowa Agencja Atomistyki wyjaśnia

W Lublinie poziom promieniowania od połowy marca podniósł się ze 100 do 105 nanosiwertów na godzinę, a w Radomiu z ok. 55 do 69. To bardzo niskie wartości, które mieszczą się w granicach promieniowania naturalnego (to wynosi od 100 do 400 nanosiwertów na godzinę).

– Nawet jeśli wiatr ze wschodu zacząłby wiać nieprzerwanie przynosząc na teren naszego kraju masy powietrza znad Ukrainy, poziom promieniowania nie wzrośnie na tyle, by powinno być to dla nas jakimkolwiek powodem do niepokoju – zapewnia rzecznik PAA.

Eksperci zapewniają, że nie ma żadnych przesłanek do przyjmowania płynu Logola lub jego zamienników. Agencja atomistyki wręcz odradza jego stosowanie, ze względu na skutki uboczne. Chodzi nie tylko o niewspółmierne ilości obecnego promieniowania do tego, jakie zanotowano w 1986 roku, ale także o różnice w izotopach. Po katastrofie w Czarnobylu nad Europą pojawiło się powietrze z radioaktywnym jodem, który mógł być wchłonięty przez tarczycę i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Skala promieniowania

Promieniowanie naturalne - 100-400 nanosiwertów na godz. Używanie przez cały rok monitora CRT (kineskopowego) - 1000 nanosiwertów Jednorazowe prześwietlenie RTG jamy ustnej - 2000 nanosiwertów Kilkugodzinny lot samolotem - 40 tys. nanosiwertów Prześwietlenie klatki piersiowej - 100 tys. nanosiwertów Mammografia - 400 tys. nanosiwertów Bezpieczna roczna dawka promieniowania - 1 mln nanosiwertów Tomografia komputerowa klatki piersiowej - 7 mln nanosiwertów Dawka wywołująca chorobę popromienną - 400 mln nanosiwertów Dawka śmiertelna - 8 mld nanosiwertów Przebywanie przez 10 min. w pobliżu reaktora atomowego po jego stopieniu - 50 mld nanosiwertów

(źródło: Instytut Fizyki UJ)