Polskie, rządowe centrum wydało poradnik na czas wojny. „Bądź gotowy”

Poradnik RCB umieścił na swojej stronie internetowej we wtorek, 5 kwietnia. Dokument ma 36 stron i wyjaśniono na nich, jak przygotować się do działania w sytuacji kryzysowej. RCB tłumaczy, że nie chodzi wyłącznie o bezpośredni atak, ale np. o awarię w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje niebezpieczne substancje. Autorzy poradnika opisują także, co oznaczają wyjące syreny i co należy wtedy zrobić.

– Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy – podaje RCB.

Jedna z porad: – Wyznacz najbezpieczniejsze miejsca w domu (najczęściej piwnica, daleko od okien) i innych często odwiedzanych miejscach.

Poradnik znajduje się w tym miejscu.

Kolejna mówi o przygotowaniu „plecaka ewakuacyjnego”. – Każdy z domowników powinien mieć oddzielny, gotowy do zarzucenia na ramię plecak – podaje centrum i wyjaśnia, co się powinno w nim znaleźć? To np.

Radio na baterie i baterie

Latarka i baterie

Komplet sztućców

Kurtka przeciwdeszczowa

Najpotrzebniejsze dokumenty i pendrive z ich skanami

Apteczka

Śpiwór

Worki na śmieci

Gwizdek

Zapalniczka, zapałki

Ubrania na zmianę

Gotówka w niewielkich nominałach.

Eksperci dodają, żeby zabezpieczyć w domu wodę pitną. To 14 litrów na osobę. Kolejna porada dotyczy ataku terrorystycznego. - Postępuj zgodnie z instrukcjami porywaczy. Im dłużej przebywacie razem, tym mniejsza szansa, że zrobi Ci krzywdę – czytamy i dalej: – Nie próbuj nawiązywać rozmowy. Odpowiadaj uprzejmie. Nie kłoć się, nie błagaj, nie tłumacz, nie usprawiedliwiaj.