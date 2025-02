Pszenna mąka z bakteriami produkującymi groźną toksynę. Dystrybutor przyjmuje zwroty

Przygotowania do sezonu turystycznego w Polsce Wschodniej – jak finansować nowe pomysły?

Polska Wschodnia to region bardzo zróżnicowany – od malowniczych krajobrazów i dziewiczej natury gór, jezior, puszczy, po bogatą historię i unikalne tradycje związane chociażby z gastronomią czy kulturą tatarską. Jednak czy to wystarczy, by przyciągnąć turystów i sprawić, że zapragną wracać tu częściej? Czy przedsiębiorcy dostrzegają potencjał drzemiący w tym obszarze i wiedzą, jak go skutecznie wykorzystać?