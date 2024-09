Rozstrzelany przez zazdrość? Obława za zabójcą z mercedesa. Osaczony zastrzelił się

0 A A

Do 4 rano trwała policyjna obława za uzbrojonym przestępcą. Udało się go namierzyć w Łodzi (fot. KWP Łódź)

Do 4 nad ranem trwała obława wokół Lubowidzy. Wieczorem kierowca mercedesa staranował toyotę, którą podróżowały 4 osoby, potem dokonał swoistej egzekucji na jednej z nich. Policjanci namierzyli go w jednym z mieszkań w Łodzi. Gdy do lokalu próbowali wejść kontrterroryści padł strzał

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować