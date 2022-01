Sejm przyjął "lex Czarnek". Minister edukacji mówi o odpolitycznieniu szkół, opozycja o zamordyzmie

Lublin: W lutym przetarg na nowy projekt hali dla żużla

Do końca lutego ogłoszony ma być przetarg na projekt hali sportowej z torem żużlowym przy Krochmalnej. Ogłosił to dziś prezydent Lublina. Do tego czasu nie upubliczni poprzedniej koncepcji, która zakładała przebudowę starego obiektu przy Al. Zygmuntowskich. Nowy obiekt może kosztować 200 mln zł