Strefa buforowa na granicy z Białorusią: To działa, więc będzie dłużej

Czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi obowiązuje od 13 czerwca.



Presja migracyjna została sztucznie wykreowana przez władze Białorusi jako element działań hybrydowych. Jej cel to destabilizacja Polski oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest wciąż celowo podtrzymywana – czytamy w dzisiejszym komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Zjawisko to dotyczy cudzoziemców z krajów o wysokim ryzyku migracyjnym, którzy w zorganizowanych, często kilkudziesięcioosobowych grupach próbują nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski.

MSWiA wylicza, że po blisko 180 dniach funkcjonowania strefy, liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej spadła o około 41 proc.

Od 13 czerwca do 5 grudnia odnotowano prawie 11,2 tys. takich prób. W analogicznym okresie, przed wprowadzeniem strefy, było ich ponad 19 tys.

W sumie od 1 stycznia do 5 grudnia na terytorium całego kraju funkcjonariusze SG przedstawili zarzuty organizowania i pomocnictwa w nielegalnej migracji 585 osobom, m.in. obywatelom Ukrainy (274), Polski (82), Białorusi (50) i Gruzji (30). Wobec 153 osób zastosowano areszt tymczasowy.

Obszar strefy objętej zakazem nie ulega zmianie w stosunku do poprzednich rozporządzeń.

Strefa objęta zakazem przebywania, podobnie jak do tej pory, obejmuje długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku 44,55 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku 16,12 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Teren strefynie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych.