Tusk po debacie ws. zakazu marszów LGBT: Zwyrodnienie dotyka samego centrum tej władzy

Polscy anestezjolodzy apelują: Bądźcie odpowiedzialni i się zaszczepcie

My, anestezjolodzy, doświadczający na co dzień dramatu chorych i ich rodzin, zwracamy się do wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli przyjąć szczepionki: bądźcie odpowiedzialni i zaszczepcie się – zaapelowało Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii.