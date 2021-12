Udany start teleskopu Jamesa Webba. Stoimy u progu nowej ery badań kosmicznych

Awaria we Wrocławiu. "Nie mamy cieplej wody, nie mamy ogrzewania"

Wrocław. Awaria sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Od Wigilii ciepłej wody i ogrzewania nie mają mieszkańcy pięciu ulic. Firma energetyczna dostarczająca ogrzewanie zapewnia, że jeszcze w Boże Narodzenie do mieszkań ponownie wróci ciepło. Mieszkańcy zwracają uwagę, że to kolejna taka awaria w ostatnim czasie.