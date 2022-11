W niedzielę utrudnienia na lotnisku w Gdańsku. Brakuje kontrolerów zbliżania

Jak zapewnia rzeczniczka Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow, linie lotnicze starają się ograniczyć niedogodności dla pasażerów, modyfikując swój rozkład lotów.

Przerwy w działaniu kontroli zbliżania przewidziano w godzinach: 2-4 nad ranem, 8-9, 11-12, 16-17 oraz 19-20.

– To oznacza, że w tych godzinach nie będzie ani lądowań, ani startów – wyjaśniła Agnieszka Michajłow. – To wciąż problemy z absencją kontrolerów naprowadzania lotów w PAŻP, to się powtarza. Jesteśmy już tym zmęczeni, pasażerowie są zmęczeni – ubolewa rzeczniczka.