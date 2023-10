Wybory 2023. Polonia postawiła na Koalicję Obywatelską

Seniorzy są najbardziej narażeni. Uczulajmy swoich bliskich na oszustów

Oszuści co chwilę wymyślają nowe metody oszustw i kradzieży. Niestety, bardzo często ich ofiarami są seniorzy. Do kolejnej kradzieży doszło w gminie Rejowiec Fabryczny, gdzie starsza kobieta wpuściła do domu oszustów. Natomiast do drzwi seniorki w Białej Podlaskiej zapukał mężczyzna podający się za osobę z urzędu miasta.