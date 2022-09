Wypadek lotniczy, zginęły dwie osoby. "To był samolot, z którego wyskakiwali skoczkowie"

Do zdarzenia doszło w sobotę o godzinie 14.18 w miejscowości Glina w gminie Wola Krzysztoporska. Informacje o wypadku potwierdziła Izabela Gajewska z policji w Piotrkowie Trybunalskim. - Świadkowie widzący to zdarzenie poinformowali nas, że doszło do upadku samolotu skyvan. To był samolot, z którego wyskakiwali skoczkowie - przekazała nam Izabela Gajewska z policji w Piotrkowie Trybunalskim.



Dwie osoby w wyniku poniesionych obrażeń poniosły śmierć na miejscu.



Na pokładzie po starcie było 20 skoczków spadochronowych, którzy wcześniej wyskoczyli i wylądowali bezpiecznie.



Jak przekazała Izabela Gajewska z policji w Piotrkowie Trybunalskim, o wypadku poinformowana jest Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. - Na miejscu trwają czynności. Będziemy wyjaśniać, jak doszło do tego zdarzenia - przekazała policjantka.



- Samolot rozbił się pięć kilometrów przed lotniskiem po tym, jak wyskoczyli skoczkowie, przy operacji podejścia do lądowania - przekazał wicedyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej Marcin Pampuch. Dodał, że zginął bardzo doświadczony pilot zawodowy.