Zgoda na całkowity zakaz ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji

„Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły dwustronne konsultacje techniczne w Rijadzie, które koncentrowały się na bezpieczeństwie energii i infrastruktury krytycznej, bezpiecznej żegludze na Morzu Czarnym oraz uwolnieniu i powrocie naszych więźniów i dzieci. (...) Wszystkie strony zgodziły się wdrożyć prezydenckie porozumienie o całkowitym zakazie ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji” – napisał Umierow na platformie X.

Dodał, że wszystkie strony zgodziły się zapewnić bezpieczną żeglugę, zaprzestać użycia siły i zapobiec wykorzystywaniu statków handlowych do celów wojskowych na Morzu Czarnym.

„Strona ukraińska podkreśla, że ruch rosyjskich okrętów wojennych poza wschodnią częścią Morza Czarnego zostanie uznany za naruszenie zasad tego porozumienia i będzie postrzegany jako naruszenie zobowiązań do zapewnienia swobody żeglugi na Morzu Czarnym oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. W takim przypadku Ukraina będzie miała pełne prawo do skorzystania z prawa do samoobrony” – wyjaśnił Umierow.

Minister zaznaczył, że wszystkie strony z zadowoleniem przyjmą zaangażowanie krajów trzecich we wspieranie wdrażania porozumień energetycznych i morskich. Zauważył też, że delegacje będą kontynuować prace na rzecz zrównoważonego i trwałego pokoju. Umierow przekazał, że Stany Zjednoczone potwierdziły swoje poparcie dla wymiany jeńców wojennych, uwolnienia więzionych cywilów i powrotu przymusowo wywiezionych ukraińskich dzieci.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek (26 marca) po południu, że według USA wdrażanie porozumień o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą na morzu oraz tych dotyczących obiektów infrastruktury energetycznej powinno rozpocząć się niezwłocznie po opublikowaniu wspólnych oświadczeń ukraińsko-amerykańskiego i amerykańsko-rosyjskiego .

– Oni uważają, że po oficjalnym oświadczeniu strony amerykańskiej można rozpocząć wdrażanie decyzji zawartych w tym dokumencie. Nie ma tutaj zaufania do Rosjan, ale uważam, że będziemy konstruktywni. Jeśli tak jest – a minister obrony potwierdzi mi to jeszcze telefonicznie – to będziemy wykonywać swoją pracę nad wdrażaniem ustaleń z ukraińsko-amerykańskiego spotkania – powiedział dziennikarzom Zełenski.

Wcześniej Departament Stanu USA ogłosił w komunikacie z rozmów USA-Rosja i USA-Ukraina w Arabii Saudyjskiej, że Rosja i Ukraina zgodziły się ze Stanami Zjednoczonymi, by zapewnić bezpieczną żeglugę, wyeliminować użycie siły i zapobiec używaniu statków handlowych do celów wojskowych na Morzu Czarnym.