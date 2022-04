Chcą założyć szkołę podstawową dla dorosłych. Pierwszą taką w regionie

– To będzie pierwsza publiczna szkoła podstawowa dla dorosłych w województwie lubelskim – uważa Andrzej Rolla, starosta kraśnicki. – Są osoby, które z różnych powodów przerwały naukę w szkole podstawowej, wypadły z systemu kształcenia i chcą uzupełnić swoje wykształcenie, dlatego taka placówka jest potrzebna.

Plan jest taki, aby szkoła zaczęła działać od września tego roku.

– Funkcjonowałaby przy Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, w skład której wchodzi technikum, liceum i szkoła policealna – mówi starosta. – Są organizowane też kursy kwalifikacyjne. I dodaje: – Ponieważ jest to zadanie własne gminy, w marcu na założenie i prowadzenie szkoły podstawowej przez powiat zgodziła się Rada Miejska Urzędów.

Starosta liczy, że w czasie rekrutacji uda się skompletować 30-osobową grupę.

– W jaki sposób będą zorganizowane zajęcia, to okaże się dopiero po spotkaniu ze słuchaczami. Myślę, że ze względu na to, że chodzi o osoby dorosłe, które pracują, najlepszą formą nauki byłyby zjazdy weekendowe – przypuszcza Andrzej Rolla. – Ale to wszystko będzie zależeć od potrzeb osób, które zapiszą się do szkoły.

Tematem związanym z założeniem szkoły zajmą się radni powiatu kraśnickiego na najbliższym posiedzeniu, w środę 27 kwietnia.