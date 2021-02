Kto wybuduje dojazd do Komisariatu Policji w Annopolu?

O tym, że nie ma dojazdu do nowego budynku, w którym mają pracować policjanci z Annopola, pisaliśmy już kilka razy. Problem polega na tym, że budynek stoi, jest wyposażany m.in. w meble, ale nie ma drogi dojazdowej, bo nikt nie chce za jej budowę zapłacić. Zdaniem policji inwestycję może przeprowadzić tylko gmina Annopol, bo ona jest właścicielem terenu (i takie były ustalenia jeszcze z poprzednim burmistrzem). Obecne władze gminy twierdzą zaś, że na pokrycie wszystkich kosztów budowy drogi do komisariatu samorządu nie stać, zwłaszcza, że już dokładali się wcześniej do tej inwestycji.

Być może uda się rozwiązać tę sytuację.

– Jeszcze w styczniu, na wniosek wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego doszło do spotkania dotyczącego drogi dojazdowej do Komisariatu Policji w Annopolu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele policji, a także pięć samorządów – województwa, powiatu i gmin Annopol, Trzydnik Duży i Gościeradów – relacjonuje Andrzej Rolla, starosta kraśnicki, który brał udział w naradzie. – Rozmowy były trudne, ale zdaje się, że problem został rozwiązany. Zaproponowałem, aby koszt przygotowania dojazdu do komisariatu, który będzie wprost z drogi krajowej, został podzielony po równo na pięć samorządów. Będzie to kwota ok. 30 tys. zł. Teraz zadaniem pana burmistrza Annopola będzie przygotowanie stosownej dokumentacji i wpisanie tego zadania do budżetu.

Nieco inaczej niż starosta kraśnicki spotkanie relacjonuje burmistrz Annopola Mirosław Gazda: – Moją propozycją było, aby wszystkie samorządy po równo złożyły się na dojazd do komisariatu – twierdzi burmistrz Annopola. – Pierwotna propozycja, która padła z ust pana starosty była taka, że gmina Annopol ma przekazać 50 tys. zł plus koszty przygotowania dokumentacji projektowej, co stanowiło największą część udziału w kosztach, a pragnę nadmienić, iż my dołożyliśmy już do komisariatu niebagatelna kwotę ok. 280 tys. zł. Resztę miały dołożyć pozostałe samorządy – województwa, powiatu i gmin Trzydnik Duży i Gościeradów. I dodaje: Ustalenia ze spotkania w styczniu nazwałbym raczej wstępną propozycją, zobaczymy jak zachowają się pozostałe samorządy i czy przekażą dotację na tę inwestycję.

Sprawą dojazdu do komisariatu Rada Miejska Annopol ma zająć się na posiedzeniu 25 lutego.