Lubelskie. Szarpał i uderzał 84-latkę. Wcześniej groził, że ją zabije

Myślał, że jak będzie starszy to wyzdrowieje. 7-latkowi potrzebna jest pomoc

Kiedy Wiktor był mały, myślał, że musi urosnąć i że jak będzie już w wieku starszego o 4 lata brata, to wyzdrowieje. Później uświadomił sobie, że to jednak tak nie działa – mówi Monika Caban z Jawidza (powiat łęczyński), mama chłopca. 7-latek cierpi na bardzo rzadką chorobę mięśniową. Tylko intensywna i regularna fizjoterapia mogą go ustrzec przed poważną operacją kręgosłupa.