Lubelskie. Nagle do urzędu gminy wpada policja z alkomatem. Kto doniósł?

– To bardzo przykra sytuacja. Rozumiem, gdyby ktoś wyczuł od któregoś z pracowników woń alkoholu albo zauważył, że gdzieś w urzędzie stoi alkohol. Ale nic takiego nie miało miejsca – oburza się Artur Jaskowski, wójt gminy Szastarka w powiecie kraśnickim.

– W miniony piątek przed godziną 13 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w Urzędzie Gminy w Szastarce pracownicy mogą spożywać alkohol z powodu przejścia na emeryturę jednej z pracownic – potwierdza mł. asp. Paweł Cieliczko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

– W piątek miało miejsce pożegnanie wieloletniej pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Odeszła na emeryturę po ponad 40 latach pracy – przyznaje wójt Jaskowski. – Pożegnanie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy. Trwało około 15-20 minut w ramach przysługującej pracownikom przerwy wliczanej do czasu pracy. Nie było żadnego alkoholu. Były ciastka, cukierki i owoce. Odchodzącej pracownicy dziękując za wspólne lata pracy wręczyliśmy kwiaty. Nikt nie pił nawet herbaty ani kawy. Po symbolicznym poczęstunku wszyscy wróciliśmy do swoich zajęć. Żaden z petentów nie był przez to zaniedbany, obowiązki w tym czasie pełnili wyznaczeni pracownicy.