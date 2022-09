Posterunki w kontenerach także w naszym regionie. W tych miejscowościach powstaną

Pierwszy posterunek modułowy w Polsce otwarto w grudniu ubiegłego roku w Prochowicach koło Legnicy na Dolnym Śląsku. Zapowiadano wówczas, że jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, to w kraju pojawią się kolejne tego typu inwestycje.

Tak też się stało. Na liście miejscowości, gdzie mają powstać posterunki w kontenerach, są także te z naszego regionu. Chodzi o Wilkołaz (powiat kraśnicki), Wojsławice (pow. chełmski), Turobin (pow. biłgorajski), Piszczac (pow. bialski) i Niedrzwica Duża (pow. lubelski).

Najbardziej zaawansowana jest inwestycja w Wilkołazie. Pod koniec lipca Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę z wykonawcą, który zaprojektuje i wybuduje pierwszy posterunek modułowy w województwie lubelskim. Koszt prac to 3,8 mln zł, a ich zakończenie planowane jest w czerwcu 2023 r. Nieco mniej szczęścia mundurowi mieli na przetargu dotyczącym Wojsławic. Tu wpłynęły trzy oferty, z których tylko jedna mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację zadania. Została jednak odrzucona ze względów formalnych, w związku z czym postępowanie unieważniono.

Wczoraj minął termin składania ofert w przetargach związanych z budową komisariatów w Turobinie i Piszczacu. W obu z nich chęć realizacji zadania wyraziły trzy te same firmy, ale tylko jedna zaproponowała cenę mieszczącą się w założonej kwocie. Teraz wszystkie propozycje będą poddane analizie pod kątem formalnym. Jeśli chodzi o inwestycję w Niedrzwicy Dużej, to tu oferty można składać do 23 września.

We wszystkich lokalizacjach posterunki modułowe mają wyglądać podobnie. Z modułów 3D wykonane zostaną dwa budynki: administracyjno-biurowy z pomieszczeniami m.in. do przyjmowania interesantów i przeprowadzania odpraw oraz garażowo-magazynowy. Obok – jak czytamy w dokumentacji przetargowej – mają powstać m.in. plac manewrowy, drogi, parkingi oraz maszt wolnostojący na flagę.

– Planowany stan etatowy w każdym z nowotworzonych posterunków to osiem osób – zapowiada nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

Na razie nie wiadomo, czy nowe jednostki będą czynne całodobowo. Jak słyszymy, takie decyzje mają zapadać na szczeblu komend powiatowych. Plany związane z ośmioosobową obsadą wskazują jednak na to, że nie będą one w stanie pracować w trybie trzyzmianowym.