Nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił rowerzystę

We wtorek (8 października) około godziny 16.30 na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku – jak wstępnie ustalili policjanci – 68-letni kierowca mitsubishi nie zastosował się do znaków i nie ustąpił pierwszeństwa skręcającemu 12-letniemu rowerzyście. Potrącił chłopca, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

– Kierowca pojazdu był trzeźwy. Na miejscu wykonaliśmy oględziny oraz zabezpieczyliśmy monitoring. Z jego nagrań wynika, że nastolatek jadący jednośladem sygnalizował manewr skrętu ręką – informuje aspirant Paweł Cieliczko z KPP Kraśnik.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i prowadzą czynności, których przebieg jest uzależniony od oceny obrażeń przez lekarza.