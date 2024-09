Przedszkolaki pofikają w nowej sali

– Warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę – wyjaśnia wiceburmistrz Agnieszka Szymula.

– ZPO nr 2 to duży obiekt, a do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 dołączyli jakiś czas temu przedszkolacy z placówki nr 5. To ponad stu 5- i 6-latków. Uczniowie SP nr 2 mają już do dyspozycji dużą i nowoczesną halę sportową. Nadszedł więc czas, aby również ich młodsi koledzy i koleżanki cieszyli się z aktywności ruchowej w odpowiednich warunkach – dodaje wiceburmistrz.

Nieruchomość będzie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, które do tego przedszkola uczęszczają. W tym celu m.in. zostanie zainstalowana winda zewnętrzna umożliwiająca dostęp do sali rewalidacyjnej zlokalizowanej na piętrze budynku oraz jednopiętrowa platforma wewnętrzna łącząca korytarz z salą sportową. Wykonana zostanie również adaptacja jednej łazienki spełniającej wymogi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo na terenie przyległym do sali gimnastycznej zostanie utworzony sprawnościowy plac zabaw.