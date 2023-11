Spotkania nie będzie. PKP zaprasza do Lublina

– Z przykrością informuję, że spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy linii kolejowej do dzielnicy fabrycznej nie odbędzie się. PKP poinformowały nas, że nie wezmą w nim udziału. Zatem winę za odwołanie spotkania ponosi PKP. – poinformował we wtorkowe popołudnie w mediach społecznościowych Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnik i zaprezentował pismo, które otrzymał od kolei.

W. Wilk dodał, że jednocześnie PKP zaproponowały zorganizowanie spotkania w Lublinie, w ich siedzibie i dwa możliwe terminy.

Jeszcze we wtorek burmistrz skonsultował się z przedstawicielami mieszkańców i uzgodnił, że wspólnie wybiorą się do Lublina 30 listopada, o ile nie uda się skrócić czasu oczekiwania.

Przypomnijmy! Kontrowersje wywołuje projekt budowy torów prowadzących w ramach projektu „Budowy linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w Mieście Kraśnik”.

Projekt ma powstać do 2026 r., a rozpoczęcie robót miałoby nastąpić w rok później. Wybudowana miała by być 12 km jednotorowa zelektryfikowana nitka do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik. Po jej powstaniu czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem zamknie się w ok. 50 min.