Tylko Kraśnik ma taki zabytek. Niedługo będzie odpowiednio wyeksponowany

– Do końca czerwca tego roku rozbudowana zostanie infrastruktura wokół Zalewu Kraśnickiego. Chcemy, by był on miejscem wypoczynku dla coraz większej liczby kraśniczan oraz osób odwiedzających nasze miasto – podkreśla burmistrz Wojciech Wilk. – Przy plaży ustawione zostaną dwa sanitariaty z toaletami i natryskami, a na samej plaży 30 nowych parasoli, nowe przebieralnie oraz wieża ratownika. Do tego przy zalewie zlokalizowane zostaną zadaszone wiaty z miejscami na grilla i stoły do gier planszowych. Zadbamy nie tylko o infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową, ale i o funkcję edukacyjną tego terenu. Zaplanowana jest ekspozycja zabytkowego pieca do wypału cegieł odkrytego kilkanaście lat temu, zlokalizowanego przy zalewie.

To jedyny na terenie województwa lubelskiego zachowany, choć częściowo, XVI-wieczny piec do wypalania cegły. Obiekt jest znany od 2007 r. Pierwotnie znalezisko przebadał Zbigniew Wichrowski, archeolog związany z muzeum w Kraśniku i datował ten obiekt na XVI w. – Piec był używany od XVI do XVII w. Widoczne są ślady jego cyklicznych napraw – opowiadał nam Marcin Piotrowski, archeolog, który kierował pracami przeprowadzonymi w Kraśniku w 2019 r.

Zaplanowana ekspozycja XVI-wiecznego pieca do wypału cegieł obejmuje prace związane z ekspozycją zabytku, w tym m.in. wykonanie niezbędnych czynności konserwatorskich (oczyszczenie pieca, zbadanie konstrukcji i zabezpieczenie), wykonanie rekonstrukcji pieca i wzniesienie „trwałej wzniesionej ponad grunt konstrukcji o funkcji ekspozycyjnej”. Wykonane zostaną też tablice informacyjne. Zabytek będzie oświetlony. Zostanie zamontowany także monitoring.

Inwestycja nad zalewem jest możliwa dzięki dofinansowaniu (prawie 1,3 mln zł) jakie Urząd Miasta Kraśnik pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. – Nowa infrastruktura dostępna ma być już w najbliższe wakacje – dodaje burmistrz Kraśnika. – Szukamy właśnie wykonawcy tego zadania.

Urzędnicy czekają na oferty firm zainteresowanych zleceniem do 20 stycznia.