Ucieczka przed policją. 34-latek wyskoczył z drugiego piętra

Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary ponad 2 lat pozbawienia wolności. – Kiedy policjanci zapukali do drzwi mieszkania, początkowo współlokatorka zwlekała z otwarciem, a gdy w końcu otworzyła i funkcjonariusze zapytali o 34 – latka, odpowiedziała, że już go nie ma – relacjonuje młodszy aspirant Paweł Cieliczko z kraśnickiej policji.

Okazało się jednak, że mężczyzna postanowił uciec przez okno i wyskoczył z drugiego piętra bloku. – W wyniku upadku doznał urazu, przez który nie mógł się podnieść. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przewieźli do Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego –dodaje Cieliszko. Po hospitalizacji trafi do więziennej celi.