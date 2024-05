Zbigniew Wojciechowski wylądował w kraśnickich wodociągach

W Kraśniku doszło do pierwszych roszad w miejskich spółkach. Najbardziej gorące nazwisko to Zbigniew Wojciechowski, były wicemarszałek województwa lubelskiego. – Zbyszek, to dobry współpracownik marszałka Jarosław Stawiarskiego. Marszałek jest znany z tego, że dba o kadry. Dlatego zagospodarował Zbyszka w Kraśniku – mówi nam jeden z działaczy PiS.

Zbigniew Wojciechowski będzie kierował przedsiębiorstwem zarządzającym 162 km sieci wodociągowej, trzema ujęciami wody, oczyszczalnią ścieków i 69 km kanalizacji sanitarnej. Wojciechowski w zarządzie UMWL był m.in. członkiem Komisja Ochrony Zdrowia i Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oficjalnie stanowisko kraśnickiego ratusza jest bardziej powściągliwe. – Nowe rady nadzorcze zajmą się analizą sytuacji ekonomicznej i finansowej spółe tak, aby mogły one podjąć się realizacji nowych zadań i prowadzić bieżącą działalność zgodną z oczekiwaniami mieszkańców i burmistrza Kraśnika – informuje Łukasz Skokowski, sekretarz miasta. – Burmistrz Krzysztof Staruch stawia w pierwszej kolejności na takie funkcjonowanie spółek, które będzie wychodziło naprzeciw potrzebom kraśniczan i w sposób sprawny oraz transparentny pozwalało zarządzać posiadanym mieniem. Po gruntownej analizie sytuacji w spółkach miejskich burmistrz miasta poinformuje opinię publiczną o szczegółach – dodaje.

We wspomnianym KPWiK nowym prezesem jest Zbigniew Wojciechowski, oficjalnie delegowany przez radę nadzorczą do pełnienia funkcji w zarządzie firmy. Zastąpił Ireneusza Ofczarskiego, człowieka byłego burmistrza Wojciecha Wilka. Zbigniew Wojciechowski jest także członkiem rady nadzorczej wraz z Pawłem Ciochem, Dominiką Pruszkowską-Kowalczyk, Tomaszem Siemionem oraz Sławomirem Noskiem.

W kraśnickim MPK nie doszło do zmian, bo prezesem zarządu pozostał Leszek Zdybicki, który będzie współpracował z radą nadzorczą w składzie: Marcin Bień, Artur Gunia i Grzegorz Stępień.

Zmiany nastąpiły także w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym. Nową prezeską została Agnieszka Rak, która na tym stanowisku zastąpiła Urszulę Kozyrską, kojarzoną z Wojciechem Wilkiem.

Wspierać ją będzie rada nadzorcza w skałdzie: Andrzej Rolla (były starosta kraśnicki), Katarzyna Wójtowicz i Tomasz Gremlas.