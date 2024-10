Amerykański reżyser honorowym obywatelem Krasnegostawu

– Miasto doceniło znanego amerykańskiego aktora i reżysera za niepowtarzalny i trwały wkład w promocję miasta Krasnystaw w Polsce i poza jego granicami. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw dla Jesse Eisenberga wystąpili mieszkańcy Krasnegostawu reprezentowani przez Pana Witolda Woińskiego i Pana Wojciecha Machejusa – informuje Urząd Miasta Krasnystaw.

Warto wspomnieć, że amerykański aktor i reżyser ma polskie korzenie. Jego prababcia urodziła się w Krasnymstawie, a aktor w zeszłym roku na terenie Lubelszczyzny nagrywał film, którego fabuła nawiązuje do jego historii rodzinnych.

– Jesse Eisenberg w poszukiwaniu swoich rodzinnych korzeni odwiedził nasze miasto w 2007 r. W Krasnymstawie ponownie gościł w 2023 r., aby zrealizować zdjęcia do swojego najnowszego filmu „Prawdziwy ból”, który jest jego hołdem dla prababci ze strony matki. Kobieta urodziła się i mieszkała w Krasnymstawie, a przed wybuchem II wojny światowej wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych – wyjaśnia Burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła.

"Prawdziwy ból” to komediodramat opowiadający historię o napiętych relacjach dwóch kuzynów. Ich podróż zaczyna się w Nowym Yorku skąd nasi bohaterowie lecą do Warszawy, a kończy w Krasnymstawie. Po śmierci swojej babci, która przeżyła Holocaust, chcą zobaczyć, skąd pochodzi i poznać historię rodziny. Po drodze bohaterzy odwiedzają niektóre z ważnych polskich obiektów kulturalnych i historycznych, w większości zlokalizowanych w Lublinie i województwie.

Film już w poniedziałek 4 listopada otworzy 22. edycję Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej. Dzień później (wtorek 5 listopada) zostanie pokazany polskiej publiczności. 8 listopada oficjalnie trafi do kin i każdy będzie mógł obejrzeć światową produkcję kręconą na Lubelszczyźnie.

Podczas kręcenia scen do filmu ekipa w Krasnymstawie stacjonowała na parkingu obok dworku starościńskiego. Materiał był kręcony na dziedzińcu jednej z kamienic, do którego wjazd jest od ul. Kościelnej. W Rynku Miejskim główni bohaterowie byli filmowani podczas spaceru, który rozpoczęli obok tzw. klęczącego drzewa. Następnie szli równolegle do ulicy w rejonie starego ratusza i o czymś rozmawiali. Potem Jesse Eisenberg i partnerujący mu Kieran Culkin przyspieszyli kroku, a kamera filmowała w całej okazałości park, po którym przechadzali się statyści.