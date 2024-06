Jeszcze nie ma prawa jazdy, a już może je stracić na lata

W niedzielę po godzinie 13 policjanci z Krasnegostawu otrzymali zgłoszenie o kolizji w Gorzkowie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem nagle uderzył w tył Audi za którym jechał, po czym odjechał z miejsca.

Policjantom udało się ustalić sprawcę zdarzenia. Okazał się nim 17-latek z gminy Gorzków.

– Młody kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami ale, co gorsze, był nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali go i doprowadzili do komendy, gdzie przeprowadzili badanie, które wykaże jakie było stężenie alkoholu w jego organizmie w chwili kolizji, po czym został on osadzony w policyjnym areszcie – informuje starsza sierżant Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.