Nie mogli jechać z pomocą, bo ktoś zaparkował auta

29 października strażacy z Izbicy otrzymali zgłoszenie o pożarze. Niestety nie mogli wyjechać na akcję, ponieważ na ich podjeździe zaparkowane były 3 auta marki BMW, które uniemożliwiały wyjazd wozowi strażackiemu.

Sprawa została zgłoszona na policję, a funkcjonariusze zajęli się ustalaniem właścicieli pojazdów. Okazały się nimi trzy 38-latki. Kobiety zostały ukarane mandatami.

– Apelujemy do wszystkich kierujących o rozsadek za kierownicą. Parkowanie pojazdów przed jednostkami straży pożarnej utrudnia wyjazd wozów gaśniczych, a co gorsze może doprowadzić do niewyjechania zastępu z jednostki i nieudzielenia pomocy osobom, którzy na nią czekają – apeluje sierżant sztabowa Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.