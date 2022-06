Lubelskie. W piątek protest. Nie chcą w mieście torów prowadzących do megalotniska

– Komitet zawiązaliśmy dopiero w poniedziałek. Chcemy doprowadzić do merytorycznych rozmów w sprawie przebiegu tej linii – tłumaczy Mariusz Wrona, przewodniczący zapowiadanej na piątek demonstracji na Rynku. Mieszkańcy Krasnegostawu mają się tu zebrać o godz. 14.30.

Trasę planuje państwowa spółka Centralny Port Komunikacyjny, powołana do budowy nowego lotniska w mazowieckim Stanisławowie, 37 km na zachód od Warszawy. Ma to być największy port lotniczy w Polsce. Prowadzić do niego ma sieć linii kolejowych, a jedna z nich przebiegać ma przez Krasnystaw. Na zlecenie CPK konsultowane są cztery warianty przebiegu tej trasy.

– Wszystkie głęboko ingerują w miejską zabudowę i społeczną własność – tłumaczą organizatorzy protestu. – Burzone będą nie tylko domy, ale też prowadzone od pokoleń firmy. W planach jest też zasypanie stawu, od którego, według legendy, pochodzi nazwa Krasnegostawu. Zniszczona będzie Aleja 100 dębów.

– Cały czas prowadzimy rozmowy z projektantami – przyznaje Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu. – Wielokrotnie prosiliśmy o to, żeby linię poprowadzić inaczej, czyli po wschodniej lub po zachodniej stronie miasta, wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S17. Ale korytarz został już wyznaczony. Mamy cztery warianty wjazdu i cztery wyjazdu, ale tylko jeden wariant przebiegu przez miasto. To pas o szerokości od 60 do nawet 100 metrów.

Komunikacyjna inwestycja miałaby zmieść z powierzchni ziemi około setki domów.

– Miasto żyje, nie możemy sobie na to pozwolić. Szukamy rozwiązania, które pozwoli zminimalizować te skutki, żeby nie trzeba było burzyć tylu domów – mówi burmistrz. – Szansą byłoby poprowadzenie kolei estakadą ponad miastem.

Na plany rządowej spółki z niepokojem patrzą również okoliczni przedsiębiorcy. Jednym z nich jest Bartłomiej Sulkowski, który w Małochwieju Małym prowadzi firmę Nierdzewni.