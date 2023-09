Wozy i sprzęt dla strażaków z powiatu krasnostawskiego. "Jesteśmy z was dumni" [zdjęcia]

Do komendy PSP w Krasnymstawie trafił ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN pozyskany w ramach projektu usprawnienia ratownictwa na drogach oraz lekki samochód operacyjny kia sportage zakupiony ze środków powiatu krasnostawskiego, samorządów gminnych oraz funduszu ochrony środowiska.

Nieco starsze pojazdy otrzymały jednostki ochotnicze. OSP Siennica Nadolna z gminy Krasnystaw dostała ciężki wóz marki MAN z 2006 roku, OSP Krakowskie Przedmieście z Krasnymstawie operacyjną hondę z 2005 roku, a dla druhów z OSP Krasnystaw trafiła skoda octavia z 2006 roku. Strażakom przekazano również ciężkie zestawy hydrauliczne. Otrzymały je OSP Krzywe w gminie Łopiennik Górny oraz OSP Fajsławice. Przekazany sprzęt poświęcił kapelan krasnostawskich strażaków - ks. kan. Jarosław Wójcik.

Podczas apelu szef MSWiA chwalił strażaków, zarówno tych z zawodowych, jak i ochotniczych jednostek. - Państwowa Straż Pożarna jest wspaniale zorganizowaną, świetnie działającą służbą. Wasze niezwykłe misje zagraniczne w Turcji, Francji, Grecji, Czechach, pokazują jak wspaniałą mamy PSP. Skuteczność wasza nie byłaby tak duża, gdyby nie druhowie z OSP. Ten wielki, obywatelski ruch liczący 700 tys. członków w całej Polsce to jest siła i moc. Jesteśmy z was bardzo dumni - mówił minister Mariusz Kamiński.

Szef resortu wspomniał również o skierowanych w stronę druhów zmianach w prawie, w tym o dodatkach do emerytur dla ochotników biorących udział w akcjach, a także wsparciu dla rodzin strażaków. Chodzi o przypadki śmierci w trakcie niesienia pomocy obywatelom.

- Od kwietnia obowiązuje ustawa, która zapewnia opiekę państwa dla osób najbliższych do końca życia. Wdowa będzie pobierała pensję z danej formacji. Zaopiekowani będą rodzice w wieku emerytalnym oraz dzieci do uzyskania pełnoletności lub zakończenia edukacji. To jest podziękowanie państwa polskiego dla strażaków- podsumował szef MSWiA.