12-latek ranny. Okazało się, że kierowca nie miał prawa usiąść za kółko

W niedzielę po godzinie 13 w miejscowości Zofiówka doszło do wypadku drogowego. Policjanci wstępnie ustalili, że 36-letni kierujący bmw nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i najechał na tył renault, które uderzyło w tył opla. Ponadto 36-letni kierujący bmw zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z volvo, które wskutek siły uderzenia zjechało do rowu.