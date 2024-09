Jest porozumienie płacowe w Bogdance

Negocjacje płacowe zarządu ze związkami zawodowymi trwały od lutego 2023 roku. – Po dokonaniu analizy sytuacji ekonomicznej spółki, sytuacji rynkowej i ewentualnych zagrożeń zarząd firmy zakończył długotrwałe i żmudne negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi. Ustalono poziom maksymalnego przeciętnego wynagrodzenia na pracownika w kwocie 13 168 złotych brutto – czytamy w komunikacie do załogi. Jest to 11,4 proc. więcej niż w 2023 roku. Jest jednak jeden warunek, czyli osiągnięcie przez spółkę produkcji węgla ustalonej na 2024 rok, czyli w przedziale 7-8 milionów ton.

- Ten kompromis nie zadowala nikogo. Dobrze jednak, że go osiągnięto. Wiemy jaka jest sytuacja i nikt nie chce zaostrzania konfliktu – mów Mariusz Romańczuk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” LW Bogdanka. A w kwestii sporu zbiorowego zapowiadanego przez związkowców w razie fiaska negocjacji, szef „S” powiedział, że podczas rozmów można stosować różne argumenty. – Wszystkim nam zależy na kopalni – dodał Romańczuk.

Porozumienie zakłada utrzymanie premii regulaminowej, na tych samych zasadach co w I półroczu 2024. Porozumienie przewiduje także wypłatę nagrody doraźnej, w wysokości 6,5 tys. zł na pracownika, płatnej w dwóch transzach: pierwsza rata do 15 października 2025 r. w wysokości ok. 3 tys. zł brutto średnio na pracownika, druga rata do 15 stycznia 2025 r. w wysokości ok. 3,5 tys. zł brutto średnio na pracownika.

Strony ustaliły także, że negocjacje płacowe na kolejny roku rozpoczną się w I półroczu 2025, ale nie później niż 30 kwietnia.