Kto nie boi się inflacji? Górnicy z Bogdanki wywalczyli nagrody za przychodzenie do pracy

Przypomnijmy, że pracownicy lubelskiej kopalni ostatnie podwyżki płac mieli na początku tego roku. Po długich negocjacjach, pikiecie, zamieszaniu wśród działających w firmie związków, udało się wypracować porozumienie. Średnia płaca w LW Bogdanka wzrosła do 9,8 tys. zł, czyli o ok. 15 procent więcej niż do tej pory.

Teraz związki informują o podpisaniu kolejnego porozumienia z władzami górniczej spółki. Na jego mocy pracownicy dostaną dodatkowe pieniądze.

Pierwsza część porozumienia określa zasady przyznawania „nagrody doraźnej za niską absencyjność w pracy” za drugi kwartał tego roku.

I tak pracownik, który miał 100-procentową frekwencję otrzyma 250 złotych brutto. Jeśli był na chorobowym 1-14 dni to kwota wynosi 245 zł. Jeżeli było to 15 – 30 dni to otrzyma 125 złotych. Jeżeli kogoś nie było powyżej 30 dni, to nagroda mu nie przysługuje.

Pieniądze mają zostać wypłacone do 25 lipca.

Druga część porozumienia dotyczy nagrody specjalnej za wypracowane przez kopalnię zyski w pierwszym półroczu. Wstępne wyniki wskazują, że skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka wyniósł 336 mln zł. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1462,6 mln zł, a kopalni udało się wydobyć 5,57 mln ton węgla.

Na nagrody za drugi kwartał zostało przeznaczone 47,9 mln zł. Pieniądze mają zostać załodze przyznane indywidualnie zgodnie z ustalonymi mnożnikami dotyczącymi przepracowanych dni.

Środki mają zostać wypłacone do 29 lipca.

To jeszcze nie koniec, bo związki informują: – Strony niniejszego porozumienia po analizie sytuacji ekonomicznej spółki przeprowadzą rozmowy oraz uzgodnią kwoty rekompensujące skutki inflacji pracownikom w drugim półroczu 2022 r.

Zaznaczmy, że pracownicy Polskiej Grupy Górniczej już wywalczyli inflacyjne dodatki w wysokości 4 – 6,4 tys. zł. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest to od 13 tys. zł do 19 tys. zł.