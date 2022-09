Od północy czy od południa? Jak poprowadzić obwodnicę Łęcznej?

Zgodnie z pierwszą opcją, obwodnica ma przebiegać stosunkowo blisko miasta od strony północnej, zaczynając się w Kolonii Trębaczów, na skrzyżowaniu DK82 z drogą wojewódzką nr 829. Z DK82 obwodnica ma się połączyć jeszcze na terenie miasta.

Wariant drugi to też kierunek północny, ale znacznie bardziej odsunięty od Łęcznej. Trasa ma się zacząć wcześniej, bo już w Zofiówce, na skrzyżowaniu DK82 z drogą powiatową nr 2017L. Z krajową trasą połączy się w tym samym miejscu co w wariancie pierwszym.

Opcja numer trzy uwzględnia przebieg południowy. Trasa zacznie się w Zofiówce i omijając Łęczną zakończy się nieco dalej od centrum niż w poprzednich wariantach. Obwodnica włączy się do istniejącej DK82 około 2,5 km na wschód od centrum Łęcznej.

Organizowane są spotkania informacyjne, na których projektanci przedstawią warianty i będą odpowiadać na pytania mieszkańców. Takie spotkanie zaplanowano na 9 września o godz. 16 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej przy ul. Piłsudskiego 12.

Uwagi co do obwodnicy można przekazać także wypełniając formularz (na stronie lubelskiego oddziału GDDKiA) i wysyłając go pocztą (GDDKiA Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin) lub mailem (sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl). Czas jest do 23 września.