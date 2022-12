Rzecznik burmistrza Łęcznej w radzie nadzorczej. Wskazał go jego szef

O tym, kto zasiada w radzie nadzorczej miejskiego przedsiębiorstwa decyduje zgromadzenie wspólników, czyli burmistrz Łęcznej, Leszek Włodarski. Zgodnie z jego decyzją, do Jadwigi Drożdżyk i Jarosława Grzechnika we wrześniu dołączył Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy łęczyńskiego magistratu.

Wcześniej funkcję tę pełniła doświadczona radca prawna Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Ewa Chmiel. Prawniczka kilka lat temu odeszła na emeryturę, a latem tego roku zrezygnowała z dalszego zasiadania w radzie PGKiM.

– Po jej rezygnacji w radzie powstał wakat. Zgodnie ze statutem spółki, ta musi składać się z co najmniej trzech osób. W związku z tym, że pani Chmiel wcześniej pracowała w urzędzie, chciałem, by jej następca również był przedstawicielem tej instytucji. Wybór Grzegorza Kuczyńskiego był oczywisty, bo tylko on spełniał wymagane kryteria – tłumaczy Leszek Włodarski.