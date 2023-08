Słońce pali, ludzie ruszyli nad jeziora. Piaseczno oblężone

Dziś dzień Matki Boskiej Zielnej. Wierni z bukietami dziękowali za zebrane plony

15 sierpnia to według polskiej tradycji dzień Matki Boskiej Zielnej. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z tradycją tego dnia wierni do świątyń przynoszą do poświęcenia bukiety złożone z warzyw, owoców, kwiatów i ziół, dziękując za zebrane plony.