Spiczyn: tu kierowcy mają problem z ustąpieniem pierwszeństwa

Do pierwszego wypadku doszło wczoraj rano w miejscowości Stawek. Jak informują policjanci - 26 letnia mieszkanka Świdnika kierująca peugeotem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z 20-letnim kierującym audi. W wyniku tego mężczyzna wjechał do rowu i dachował. Na tym się jednak nie zakończyła kraksa. Mieszkanka Świdnika zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z 30 –latką kierującą audi, która następnie uderzyła w bariery drogowe. Obie kobiety zostały przewiezione do łęczyńskiego szpitala. Kierującej peugeotem policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Do kolejnego wypadku doszło po godzinie 17 w Januszówce. 76- letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego kierujący fiatem na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 38- letniemu kierującemu nissanem. W wyniku zderzenia pojazdów nissan uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Kierujący nissanem, mieszkaniec gminy Spiczyn, trafił do szpitala w Lublinie. 76 - latkowi policjanci zatrzymali prawo jazdy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.