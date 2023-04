Wioska ma dość tej drogi. Karetkę musiał wyciągać quad

0 A A

(fot. nadesłane)

W Leopoldowie w powiecie łęczyńskim gruntowa droga prowadząca do domów mieszkalnych od lat jest usłana dziurami. Po deszczu zamienia się w grzęzawisko. Mieszkańcy piszą listy i petycje do samorządowców. Jak dotąd bez skutku, bo gmina nie ma pieniędzy. Potrzeba ok. 800 tys. zł.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować