Za mało zieleni na łęczyńskim rynku. Apelują o zmiany na "wyspie ciepła"

Rynki polskich miast i miasteczek zwłaszcza w latach dwutysięcznych były masowo "rewitalizowane" w niewłaściwy sposób. Zieleni z centrów wielu miejscowości pozbywano się z wyjątkowym zacięciem, tworząc przestronne, ale często puste place z nowymi ławkami, na których w gorące dni nikt nie chciał korzystać. Kraj ogarnęła tak zwana betonoza, z której samorządowcy pod naciskiem społecznej krytyki zaczęli wycofywać się dopiero w ostatnich latach.

W Łęcznej nowymi, zielonymi trendami nikt się jednak nie przejmował. Lokalne władze uznały, że projekt z roku 2014, który zakłada wycięcie z Rynku II ponad 60 drzew, to właściwy kierunek. Właśnie tak, bez zieleni, łęczyński rynek miał wyglądać w dawnych czasach, a zdaniem ówczesnej konserwator zabytków, Haliny Landeckiej, w rewitalizacji chodzi właśnie o przywracanie przestrzeni do stanu oryginalnego (tylko bez błota i furmanek). Urzędnicy koncepcję przyjętą przez konserwatora poparli, w ruch poszły piły łańcuchowe, a dzieło dokończyli brukarze.

Wyczyszczony z wszelkiego cienia rynek, nie wszystkim łęcznianiom przypadł do gustu. Niezadowoleni ze stworzenia miejskiej patelni mieszkańcy do burmistrza Leszka Włodarskiego i rady miejskiej w lipcu tego roku wystosowali petycję.

- Rynek II do 2021 roku był aleją otoczoną drzewami i miejscemi odpoczynku dla mieszkańców. Obecnie, gdy trwa południe i popołudnie, w sezonie letnim i nie tylko, plac nagrzewa się i jest miejscem nienadającym się do spędzania na nim wolnego czasu. Sami mieszkańcy nazywają to miejsce "wyspą ciepła" - argumentują autorzy petycji. - Ogromny, nieatrakcyjny, pozbawiony zieleni obszar, uniemożliwia mieszkańcom korzystanie z niego w pełni - dodają.