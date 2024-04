Zmiany w Bogdance. Kasjan Wyligała odwołany z funkcji prezesa

W poniedziałkowym komunikacie LW Bogdanka czytamy, że według uchwały podjętej 15 kwietnia 2024 odwołani z Zarządu Spółki zostali Kasjan Wyligała – prezes zarządu oraz Dariusz Dumkiewicz - zastępca prezesa zarządu ds. Handlu i Inwestycji z chwilą podjęcia uchwał, natomiast Adam Partyka – zastępca prezesa zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, zostaje odwołany z upływem dnia 30 kwietnia 2024 r.

- Przyczyny odwołania nie zostały podane. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Sławomira Krenczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do dnia powołania Prezesa Zarządu, lecz nie dłużej niż do dnia 15.07.2024 r - czytamy w komunikacie spółki.