40 kilometrów na sygnale. Ranny 8-miesięczny chłopiec potrzebował pilnej pomocy

Ile teraz kosztuje metr mieszkania w Lublinie? Najnowsze dane

8,6 tys. zł – to średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Lublinie. Te do remontu można kupić już jednak za ok. 6,5 tys. zł. Zainteresowanie jest spore, bo dla wielu osób kupno jest sposobem na ochronienie swoich oszczędności przed galopującą inflacją.